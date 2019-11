Veldtoertocht WTC Tielt Sportief SVR

04 november 2019

12u54 0 Tielt De herfst is ondertussen al een tijdje in het land en dat betekent dat WTC Tielt Sportief terug de jaarlijkse veldtoertocht op de agenda heeft staan. Dit jaar vindt de populaire mountainbikerit plaats op zaterdag 23 november.

Mountainbikers kunnen kiezen tussen 27, 40 of 54 kilometer. De omgeving van de Poelberg en de Meikensbossen wordt verkend en op de langere trajecten zijn er ook passages in Schuiferkapelle en Kanegem. Op het langste traject zijn twee bevoorradingen met soep, sportdrank, fruit en allerhande koeken. Op de kortere afstanden is er een bevoorrading. Na afloop kunnen deelnemers aan de Europahal de fiets afspuiten en een douche nemen.

Starten kan tussen 8.30 uur en 14 uur aan de Europahal. Vergunninghouders VBR, VWB, WBV betalen 4 euro, anderen 6 euro. Wie geen mountainbike heeft kan er eentje huren bij Eddy Vandevyvere uit Wingene via 051/65.66.88.