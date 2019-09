Veerle en Pieter-Jan eren overleden zoontje met witte ballonnen “We hopen heel wat kaartjes met boodschappen terug te krijgen” Charlotte Degezelle

01 september 2019

09u19 9 Tielt Wie dezer dagen een witte ballon met een kaartje eraan vindt, heeft vermoedelijk een boodschap aan Mathéo gevonden. Veerle Thienpondt (29) en Pieter-Jan Declercq (29) moesten op 14 augustus, na een moedige strijd van tien weken, afscheid nemen van hun prematuur geboren zoontje Mathéo. Tijdens de uitvaart lieten ze vijftig ballonnen met boodschappen voor Mathéo op. Wie er een vindt, wordt gevraagd het kaartje terug te sturen. “Ik hoop veel kaartjes terug te krijgen, want ik wil ze verzamelen in een album”, zegt Veerle.

Na een vlekkeloze zwangerschap twee jaar geleden keken Veerle Thienpondt, Pieter-Jan Declercq en zoontje Eméric reikhalzend uit naar de tweede baby, die uitgerekend was voor half september. Mathéo werd echter op 6 juni geboren, veertien weken te vroeg. “Hij huilde onmiddellijk, had een stevige bos haar en zijn gewicht lag boven de verwachtingen”, vertelt Veerle. “We werden goed opgevangen op de dienst Neonatologie van het Brugse AZ Sint-Jan en doorliepen samen met Mathéo een niet te onderschatten parcours met ups en downs. We zagen ons zoontje groeien van een mini-prematuurtje tot een volwaardige baby die op zijn duim zoog en op zijn vuistje sabbelde.”

Afscheidsdienst

Hoewel Mathéo zich een vechtertje toonde, moest het gezin toch op 14 augustus afscheid nemen van hem. Op 24 augustus vond in de Aarseelse kerk een afscheidsdienst voor hem plaats. “We hadden een persoonlijke dienst voor hem voorbereid waarmee we hem liefdevol omarmden. We toonden foto’s in de kerk, die getooid was met alle versieringen die rond Mathéo's box in het ziekenhuis hadden gehangen en met tekeningen van neefjes en nichtjes. Een vriendin had gevraagd of ze witte ballonnen mocht oplaten. Zo kwam ik op het idee om kaartjes te maken waarop onze vrienden en familie een boodschap konden schrijven voor Mathéo en zo richting hemel te sturen.”

Kaartjes

Op de dag van de uitvaart vonden twee inwoners van Sint-Andries bij Brugge, niet ver van het ziekenhuis al drie witte ballonnen met daaraan zeven boodschappen voor Mathéo in hun tuin. “Ik had mezelf voorgenomen dat ik het niet erg zou vinden als we geen enkel kaartje terug zou krijgen, maar toen ik woensdag enkele kaartjes in de brievenbus vond, was ik toch eventjes aangedaan. Die mensen hadden niet alleen de kaartjes teruggestuurd, maar ze hadden er ook nog een mooie boodschap bijgestopt. De tranen kwamen snel, maar het is tegelijkertijd echt hartverwarmend. Dankzij die ballonnen raakt Mathéo mensen”, gaat Veerle verder.

Herinneringsboek

Waar de andere 47 ballonnen naartoe zijn gewaaid, is gissen. “We zagen ze richting Ruiselede, Beernem en Brugge waaien, maar ik hoorde ook al van mensen dat ze die dag witte ballonnen zagen vliegen in Oostkamp en Loppem.” Veerle hoopt zoveel mogelijk kaartjes terug te krijgen. “Sinds die ene brief trek ik steeds hoopvol richting de brievenbus. Ik zou de kaartjes graag bundelen in een album, waar ik later samen met Eméric in kan kijken. We willen Mathéo graag levendig houden. Zo heb ik dankzij het ziekenhuis een herinneringsboek met zijn voet- en handafdrukjes, koester ik zijn dekentje en knuffels en deze week hingen we ook een schommel met zijn naam in een boom in onze tuin. Zo kunnen Eméric en zijn neefjes en nichtjes toch met hem spelen.”