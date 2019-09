Veel bijval voor zwerfvuilactie van vzw WOP: “Er is nog hoop voor de toekomst” Sam Vanacker

21 september 2019

15u41 0 Tielt Naar aanleiding van World Cleanup Day organiseerde de Tieltse vzw WOP zaterdagochtend een grote zwervuilactie in Tielt. Om klokslag twaalf uur werd alle opgehaalde afval verzameld aan de Halletoren, goed voor ruim vijftig volle zakken. De vzw maakte van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat hun verpakkingsarme winkel ‘Bokaal’ dit najaar opent in De Kloef.

Vijfenveertig vrijwilligers trokken zaterdagochtend de baan om te zwervuilen, terwijl deze week ook ruim 400 leerlingen van Campus De Reynaert, het VTI, De Ster, het Reuzenhuis en Park Uniek mee hielpen zwerfvuil ophalen. Het eindresultaat, een indrukwekkende berg van ruim vijftig volle afvalzakken, werd zaterdagmiddag verzameld aan de Halletoren. “Met deze actie geven we een krachtig signaal aan zowel de Tieltenaars als aan het stadsbestuur dat we begaan zijn met onze planeet”, aldus Bert Reubens van de vzw. “En dat er zoveel mensen zijn die hun schouders onder de actie hebben gezet is tegelijk erg hoopgevend. We staan niet alleen.”

Verpakkingsloze pop-upwinke l in De Kloef

Eerder werd al bekend dat de vzw plannen heeft voor de realisatie van een verpakkingsloze winkel in Tielt. Er werd daarvoor al langer in de richting van De Kloef in de Bruggestraat gekeken, maar nu kon Reubens dat nieuws eindelijk ook officieel bevestigen. “We zijn tot een overeenkomst gekomen met de mensen van voc Opstap en in de loop van dit najaar openen we er ‘Bokaal’. De openingsdatum ligt nog niet vast, maar sowieso komt er in de loop van november een startmoment waarbij we uitpakken met een aantal originele en duurzame eindejaarsgeschenkjes.”