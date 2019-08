Vechtsportclub start zelfverdedigingscursus voor vrouwen Sam Vanacker

21 augustus 2019

12u29 5 Tielt Vanaf maandag 16 september organiseert de Tieltse karateclub Seikan een vijfdelige introductiecursus zelfverdediging voor vrouwen. De lessen vinden telkens plaats in de judozaal op maandagavond tussen 20 en 21 uur.

“Tijdens deze lessenreeks leren we bevrijdingstechnieken die toegepast kunnen worden wanneer iemand je bijvoorbeeld rond je middel neemt”, legt lesgever Ludovic De Cuypere uit. “Verder komen ook krachtige impacttechnieken zoals knie- en elleboogstoten aan bod. In de vijfde en laatste les hebben we aandacht voor alledaagse voorwerpen die kunnen dienen als geïmproviseerde wapens.”

De cursus loopt van maandag 16 september tot maandag 14 oktober. De inschrijvingsprijs bedraagt 50 euro. Deelnemers moeten minimum veertien jaar zijn. Inschrijven kan via 0477/39.74.16 of www.seikan.be.