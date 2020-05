Varkenssector vraagt steunmaatregelen Sam Vanacker

07 mei 2020

17u29 3 Tielt De varkenssector wil dat er steunmaatregelen komen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De varkenssector kreeg voor de coronacrisis al klappen door de Afrikaanse varkenspest. Volgens vleesfederatie Febev is de vraag naar varkensvlees gedaald en zijn de prijzen gekelderd.

“Slachthuizen vinden geen afzetmarkt meer en het wegvallen van de vraag vanuit de horeca werkt de opstapelende verliezen nog verder in de hand”, zegt gedelegeerd bestuurder Michael Gore. “Binnen het Europese speelveld is België enigszins een buitenbeentje, aangezien ons land ook bijkomend getroffen is door de Afrikaanse varkenspest. Hierdoor zijn de varkensvleesexporteurs nog steeds niet in staat om hun producten naar verre bestemmingen, waaronder China, te exporteren. Aangezien onze bedrijven zijn aangewezen op de Europese markt, is de concurrentie met andere Europese landen groter, wat resulteert in een substantiële daling van de prijzen.” Febev roept de overheid op om steunmaatregelen te voorzien voor de sector. “De varkenssector is ook tijdens de crisisweken blijven draaien om als essentiële sector de voedselbevoorrading te verzekeren. Onze eigen bevoorradingsketens mogen niet in het gedrang komen. Steun voorzien onder de vorm van private opslag kan een eerste oplossing zijn, maar er zal een aaneenschakeling van steunmaatregelen noodzakelijk zijn als we de impact van beide crisissen op onze bedrijven zoveel mogelijk willen beperken.”