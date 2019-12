Vandalen vernielen toegangsdeur bibliotheek LSI/AHK

29 december 2019

07u02

Bron: LSI/AHK 4 Tielt Op de Lakenmarkt in Tielt hebben onbekende vandalen zaterdagnacht de glazen toegangsdeur van de bibliotheek ingegooid.

Ze deden dat met een verkeersbord dat nog in de buurt stond en een parkeerverbod voor een kerstactiviteit aangaf. In de toegangshal van de bib lag ook nog een fiets op de grond. De brandweer van de zone Midwest snelde rond 4u ter plaatse en zorgde er voor dat de deur met een plank dichtgetimmerd kon worden. Of er nog andere vandalenstreken zijn gepleegd in het centrum is voorlopig onduidelijk. Regelmatig wordt het centrum van de stad, vooral op zaterdagnacht, geteisterd door vandalen die vernielingen aanbrengen of bloemen uit bloembakken trekken.