Vandalen vernielen glazen deur apotheek AHK & VHS

14 september 2019

16u00 0 Tielt Vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag toegeslagen in Tielt. In de Kortrijkstraat vernielden ze de glazen deur van de privéwoning van apotheek Verdonck Verpoort. De glazen deur is volledig gebarsten. “Rond 5.20 uur hoorden we een luide klap”, vertelt één van de zaakvoerders van de apotheek.

“We hoorden ’s nachts lawaai van enkele mensen in de straat die wellicht waren uit geweest”, vertelt één van de zaakvoerders van apotheek Verdonck Verpoort. “Ze klonken erg uitgelaten en hadden wellicht te veel gedronken, op vrijdagavond horen we dat hier wel vaker. Rond 5.20 uur hoorden we plots een luide knal. Toen we gingen kijken, zagen we dat onze glazen deur van onze privéwoning vlak naast de apotheek volledig gebarsten was.” De politie kwam later die ochtend ter plaatse om de vaststellingen te doen. “Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders, maar we gaan die mede door camerabeelden proberen te identificeren”, zegt commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt. Naar verluidt zouden de vandalen ook enkele bloembakken op straatlantaarns tegen de grond hebben gewerkt, maar daar heeft de politie nog geen info over.