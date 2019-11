Vakantieopvang vanaf paasvakantie 2020 gesplitst, maar ouders kunnen kinderen wel samen op één locatie afzetten Sam Vanacker

08 november 2019

14u52 2 Tielt Vanaf de paasvakantie 2020 wordt de vakantiewerking gesplitst over Watewy en De Kommel. Oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a) vroeg zich af of ouders met kinderen in beide leeftijdscategorieën dan naar twee verschillende plaatsen moeten rijden.

“Tijdens de kerst- en krokusvakantie wordt zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen op dezelfde plaats opvang voorzien, maar dat is op drukke momenten niet houdbaar. De Kommel kan vijftig kinderen aan, maar geen honderd. In de paas- en zomervakanties moesten we dus een oplossing zoeken”, zegt jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Omdat oudere kinderen zich prima kunnen uitleven op Watewy en de kleintjes beter zitten in De Kommel was de keuze snel gemaakt. Voor ouders die naar beide locaties zouden moeten rijden, gaan we een oplossing zoeken. Wat dat inhoudt, zal afhangen van het aantal ouders dat in die categorie valt, maar ouders zullen hun kinderen samen op één plek kunnen afzetten en ophalen.”

Vijver

De Coninck stelde ook de aanwezigheid van het vijvertje in Tuin De Brabandere aan De Kommel in vraag met het oog op spelende kinderen. “In het vijvertje staat nu hoogstens twintig centimeter water, het heeft een zachthellende oever en staat tijdens warme periodes zelfs helemaal droog. Al zal er natuurlijk genoeg toezicht zijn als er kinderen in de buurt zijn”, verzekert schepen Baert. “Bovendien is de tuin gekeurd door een federale inspecteur en veilig bevonden. Daarnaast hebben we de tuin ook toegevoegd aan de lijst met locaties die jaarlijks door onze diensten moeten worden gekeurd.”