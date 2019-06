Exclusief voor abonnees Vader sluit slagerij nadat zoon vermoord werd met kruisboog: “Bjorn had mijn levenswerk moeten verder zetten” Sam Vanacker

17 juni 2019

16u46 0 Tielt Iets meer dan een jaar nadat zijn zoon Bjorn vermoord werd met een kruisboog gooit slager Hans De Vrieze (56) de handdoek in de ring. Op 11 juli gaat Slagerij Hans dicht na 33 jaar. “Bjorn was niet alleen mijn zoon, hij was ook mijn opvolger. Als hij er nog was geweest, was alles anders gelopen. Hij had mijn levenswerk moeten verder zetten.”

Bjorn De Vrieze (28) werd op 1 mei 2018 gedood met een kruisboog door liefdesrivaal Jordy V. De dader zit nog altijd in de cel. Omdat Bjorn wekelijks 65 tot 70 uur in de slagerij van zijn vader in de Bruggestraat werkte, was het voor Hans De Vrieze (56) niet makkelijk de zaak nog verder te runnen, maar begin juni heropende Hans toch zijn zaak. “We wilden ons levenswerk niet zomaar verloren laten gaan. Bovendien wou ik niet toelaten dat die persoon (de slager doelt op dader Jordy V., nvdr) ons leven zou bepalen. Met nieuwe moed hebben we dus de zaak heropend.”

