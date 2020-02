Vader en zonen Verleysen brengen ode aan Tieltse koersgeschiedenis met videoclip Sam Vanacker

24 februari 2020

12u25 0 Tielt Yves Verleysen heeft samen met zijn zonen Cas (13) en Cyr (11) terug een videoclip gemaakt. Dit keer plaatste het prettig gestoorde gezin een ode aan de Tieltse koersgeschiedenis op Youtube.

Het gaat om het derde en laatste deel van een drieluik dat de Verleysens telkens onder de noemer ‘Wild, Wilder, Wildernis’ inblikten. “Met de clip ‘Ballade pour Briek Schotte’ zetten we koersstad Tielt en enkele van zijn beroemde koersfiguren in de kijker”, legt papa Yves uit. “De iconische WILEX letters, Meetje Maertens, Roger en Noël, Ro-da-ni-a en de uitroep ‘ze zijn daar’ krijgen een mooie rol toebedeeld. Het nieuwe koersseizoen staat voor de deur en het leek ons een ideaal moment om ons werkstuk even in de verf te zetten. Als vader ben ik er trouwens trots op dat Cas en Cyr telkens zo vlotjes de tablet en de gsm aan de kant leggen om zich samen met mij te verdiepen in zo’n project.”

