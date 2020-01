Unizo en Voka willen ontwarring van Tieltse mobiliteitsknoop en dringen aan op nieuw overleg Sam Vanacker

30 januari 2020

15u07 0 Tielt Nu de krijtlijnen duidelijk zijn van de toekomstige industriegebieden, landbouwgronden en bosgebieden in Tielt vragen Unizo West-Vlaanderen en Voka West-Vlaanderen om werk te maken van een nieuw mobiliteitsonderzoek in en rond Tielt, vooral wat betreft vrachtverkeer van en naar de industriegebieden.

Eerder deze week raakte bekend dat de Raad van State het beroep tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kleinstedelijk gebied heeft verworpen, waardoor er werk kan worden gemaakt van een uitbreiding van het industriegebied Tielt-Noord. Tegelijk raakte ook bekend dat Meulebeke vragende partij is voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Haandeput. De twee ondernemersorganisaties reageren samen op beide ontwikkelingen.

“We zijn blij dat er duidelijkheid is over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Nieuwe bedrijven aantrekken naar de regio is van groot belang. Dat Haandeput zo snel gegroeid is bewijst de vraag naar ruimte.” zegt Unizo-regioverantwoordelijke Willem Verfaillie. “Een uitbreiding moet dus niet in vraag gesteld worden. Wel vragen we aandacht voor het mobiliteitsprobleem in de regio Tielt. We vragen al langer aandacht voor het vrachtverkeer en deze nieuwe ontwikkelingen verantwoorden meer dan ooit het feit dat er een nieuw onderzoek moet komen voor de ontsluiting van de regio rond Tielt.”

“UNIZO en Voka West-Vlaanderen hebben in dit dossier alvast de krachten gebundeld. We vragen nu aan de politici en de bevoegde instanties om hetzelfde te doen.” vult algemeen directeur van Voka Bert Mons aan. “Dit dossier ligt al lang genoeg op de plank, het wordt tijd dat er middelen vrijgemaakt worden om deze mobiliteitsknoop voor eens en voor altijd te ontwarren.”

Het aanslepende dossier waarover Mons het heeft is allicht de vervollediging van de ring rond Tielt. Beide ondernemersorganisaties willen zo snel mogelijk met alle betrokken besturen en instanties aan tafel zitten. Eerder gaf het Tieltse stadsbestuur ook al aan dat ze met hernieuwde ijver wilden lobbyen voor de vervollediging van de ring.