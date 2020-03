Uitwisselingsproject rond klimaat bij De Bron nog net buiten schot van coronacrisis Sam Vanacker

17 maart 2020

14u38 0 Tielt Net voor de coronacrisis volop losbarstte, maakten de tweedejaars Grieks-Latijn van De Bron kennis met hun Nederlandse collega’s van het Thijcollege uit Oldenzaal. Beide klassen trokken vorige woensdag samen naar de Vagevuurbossen in Wingene.

De twee klassen werken al sinds de start van het schooljaar via digitale weg aan een uitwisselingsproject rond het klimaat. De leerlingen maken onder andere foto’s van bomen door de seizoenen heen en werken rond de afbraaksnelheid van biologisch materiaal. Op dinsdag 10 en woensdag 11 maart waren de Nederlandse leerlingen te gast in Tielt. Op donderdag gingen de Nederlandse leerlingen zoals gepland terug naar huis, net voor de coronacrisis losbarstte. Op woensdag trokken de leerlingen allemaal samen naar de Vagevuurbossen in Wingene. Ze hielpen er mee met Natuurpunt De Torenvalk.