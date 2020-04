Uitwisselingskamp met zustersteden geannuleerd Sam Vanacker

10 april 2020

16u49 0 Tielt De jaarlijkse jongerenuitwisseling met de zustersteden van Tielt gaat dit jaar niet door. Normaal had er eind juli een internationaal uitwisselingskamp moeten plaatsvinden.

“Of de voorschriften voor bijeenkomsten en evenementen eind juli nog zullen gelden, is nog niet duidelijk, maar de kans is niet onbestaande dat deze zomer nog altijd veiligheidsvoorschriften zullen gelden voor bijeenkomsten. Het internationale kamp, met jongeren van Gross-Gerau (Duitsland), Brignoles (Frankrijk), Bruneck (Italië), Szamotuly (Polen) en Tielt zou dit jaar in Tielt plaatsvinden, maar we hebben besloten dat af te gelasten. Zeker omdat het om een internationaal kamp gaat.” Wie eerder al interesse toonde om deel te nemen, wordt door de dienst Jeugd van de stad gecontacteerd.

