Uitgebreide terrassen en knip mogen blijven tot het einde van het jaar Sam Vanacker

24 september 2020

08u49 0 Tielt De terrasuitbreiding en het daarbij horende verkeersvrije gedeelte tussen de Bruggestraat en de Kortrijkstraat , die eerder al met een maand verlengd werden, mogen tot het einde van het jaar behouden blijven. Concreet betekent dat de horecazaken voor winterterrassen kunnen kiezen.

De uitgebreide terrassen en het verkeersvrije gedeelte werden de voorbije maanden erg positief onthaald, waardoor het stadsbestuur eind augustus al besloot de situatie met een maand te verlengen. Daar komen nu dus nog eens drie maanden bij. Dat laat schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V) weten. “Voorlopig gaan we de huidige situatie behouden tot het einde van het jaar. Daarna gaan we in overleg met alle betrokken partijen. Ook de gewijzigde verkeerssituatie zal dan tegen het licht worden gehouden.”