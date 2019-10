Uitbaters café Barville en retrocafé ’t Forum houden ermee op: “Meer tijd vrijmaken voor ons gezin” SVR/CDR

15u12 0 Tielt De markt van Tielt verliest straks twee cafés in één klap. Dit najaar trekken zowel Fangio Vanrenterghem van café Barville als Yves Ameye van retrocafé ‘t Forum voor de laatste keer de deuren van hun cafés achter zich dicht.

Beide cafébazen zijn toevallig gestart met hun cafés in dezelfde periode in januari 2017 en ze verlengen hun driejarig huurcontract niet. Allebei willen ze meer tijd maken voor hun gezin. “Ik ga het enorm missen en we hebben hier mooie tijden gehad, maar ik ben vijf maanden geleden vader geworden”, zegt Yves Ameye (35). “Sindsdien staat mijn dochtertje op de eerste plaats. Maar waar deuren dicht gaan, gaan ook andere open. Ik zeg het horecaleven vaarwel en heb ondertussen een mooie job gevonden in Oostrozebeke.”

Bij Fangio Vanrenterghem (41) horen we een gelijkaardig verhaal. “Ik ben onlangs voor de tweede keer vader geworden en wil wat meer tijd maken voor mijn gezin. In de voorbije 28 jaar ben ik niet één zondag thuis geweest. Anderzijds is het caféwezen ook fel veranderd, al heeft het café hier uiteraard wel een mooie ligging en een prima terras. Bovendien is er veel te doen op vlak van evenementen in Tielt. Wat ik straks ga doen? We wonen in Aalter en daar blijven we ook. Ik speel met het idee voor een nieuw horecaprojectje, maar daar wil ik voorlopig nog niets over kwijt.”

Zowel Fangio als Yves geven nog mee dat eventuele overnemers altijd welkom zijn.