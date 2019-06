Uitbater bevangen door rook na brand in café LSI

14 juni 2019

00u17

Bron: LSI 0 Tielt In Tielt is de uitbater van café ’t Hieltje op de hoek van de Kortrijk- en Oude Stationsstraat donderdagavond met een lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. Dat gebeurde nadat hij er zelf in slaagde een brand onder de toog te blussen.

Rond 23u merkte uitbater Luc heel wat rook op in zijn café. Het café was gesloten en hij bevond zich op de eerste verdieping in de leefruimte. Met water slaagde hij er in een brand onder de toog te blussen en de brandweer te bellen. De brandweermannen stelden vast dat er heel wat rook in het café hing en ook een verhoogde CO-graad. Uitbater Luc kon op een stoel op de stoep uitblazen en op adem komen. Hij had wat last van ademhalingsmoeilijkheden en kreeg de raad met een ambulance naar het ziekenhuis te gaan. De schade in het café bleef beperkt.