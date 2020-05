Uit de bol met dj Arthur ‘Triple R’ Corbanie vanuit de Halletoren: live te volgen op Facebook Hans Verbeke

08 mei 2020

17u48 10 Tielt Een bezoekje aan een broeierig café of een volle discotheek waar een dj aan het werk is, zit er voorlopig nog niet in. Maar dj Arthur ‘Triple R’ Corbanie (20) trakteert zaterdag de muziekliefhebber op een stevige set. Niet vanuit zijn kot, maar wel in… de Halletoren.

Al in de lagere school zette kapperszoon Arthur Corbanie zijn eerste stappen als dj. “Sinds een jaar of vier ben ik er heel intensief mee bezig”, vertelt de jongeman, 20 intussen. In het wereldje is Corbanie gekend als Triple R. “Ik speel op allerhande feestjes en fuiven maar ben ook de vaste dj van café d’Hespe in Tielt”, legt hij uit. “Tot corona roet in het eten gooide, natuurlijk. En hoewel er ergere dingen zijn dan dat, vreet het aan me dat ik daardoor mijn ding niet meer kan doen. Van collega-dj’s hoor ik overigens hetzelfde. Ze missen het plezier en de interactie met het publiek.”

Vanuit den hof

Sinds de start van de lockdownperiode liet Arthur Corbanie via Facebook al drie keer een dj-set op de wereld los. “Het is bescheiden maar al bij de eerste keer waren er zowat honderd mensen die volgden wat ik muzikaal uit m’n mouw schudde. Op een tablet kan ik dat netjes volgen en bijgevolg kan ik ook inspelen op de reacties die gepost worden. Die zijn heel positief. Veel jongeren vinden het een tof initiatief. Ik hoor ook van mensen dat ze mijn set streamen op tv en dan, met een drankje in de hand, alles meebeleven met het hele gezin.”

Mooie uitdaging

Op zoek naar een andere lokatie om in deze vreemde periode zijn ding te doen, klopte Arthur aan bij het stadsbestuur, met de vraag of hij een dj-set mocht verzorgen vanuit de Halletoren. “Dat bleek geen probleem”, lacht de jongeman. “Zaterdag 9 mei is het zover. Tussen de poppen en schilderijen van een gesloten tentoonstelling mag ik me uitleven op de eerste verdieping. Ik ga proberen de ruimte wat in de kleden en met belichting te werken, zodat het geheel nog aantrekkelijker overkomt. De set start om 20 uur en zal maximum twee uur duren, afhankelijk van de interesse en de energie die ik heb”, besluit Arthur.

De link naar het evenement vind je hier.