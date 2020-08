Tweedehandsbeurs voor sportkledij in De Ponte Sam Vanacker

22 augustus 2020

14u16 2 Tielt Vzw WOP!, het collectief achter de verpakkingsvrije winkel Bokaal in de Bruggestraat in Tielt, organiseert in de eerste week van september voor de eerste keer een tweedehandsmarkt met sportkledij in sporthal De Ponte.

“Voor het maken van kleding zijn veel grondstoffen nodig”, zegt Bert Reubens van de vzw. “Gebruik van land, water, energie en chemicaliën voor stof heeft veel impact op het milieu. Het is een triest feit dat de Belg Europees kampioen is in kleren dumpen. Onderzoek wijst uit dat elke Belg per jaar net geen 15 kilo textiel weggooit. Met vzw WOP! willen we in samenwerking met alle Tieltse sportclubs de sporters doen nadenken over een duurzamere levensstijl. Door bewust te kiezen voor tweedehands, kunnen we onze milieu-impact verkleinen en bouwen we mee aan een sociaal-rechtvaardigere maatschappij.”

Concreet kunnen de sporttenues van alle Tieltse sportclubs op woensdag 2 september van 13 tot 18 uur en op vrijdag 4 september van 15.30 uur tot 18 uur worden binnengebracht in sporthal De Ponte. Op zaterdagvoormiddag 5 september is er dan tussen 9 en 12.30 uur een verkoopmoment in de sporthal. Wie kledingstukken binnenbracht, kan tot twee weken na de actie terecht in Bokaal om de winst of de niet-verkochte kledingstukken op te halen.