Twee spelers op de vuist na dubbele rode kaart: Tieltse derby stilgelegd VHS

11 augustus 2019

21u21 0 Tielt De vriendschappelijke partij tussen VV Tielt en KFC Aarsele werd vrijdagavond een kwartier voor affluiten stilgelegd nadat twee spelers met elkaar in de clinch gingen. Beiden kregen daarvoor hun tweede gele kaart van de partij en moesten gaan douchen.

Er is altijd al een gezonde rivaliteit geweest tussen VV Tielt en KFC Aarsele en dat was vrijdag, toen beide ploegen elkaar ’s avonds partij gaven voor een vriendschappelijke match, niet anders. Op een kwartier van het wedstrijdeinde, toen één van de ploegen leidde met 3-0, slingerde een speler een verwensing in het gezicht van een tegenstrever. “Die reageerde met een trap, waarop de fysiek aangevallen speler zich verweerde”, zegt Koen Devolder van VV Tielt. “De scheidsrechter zag het incident niet gebeuren maar informeerde zich en gaf beiden een gele kaart. Omdat de spelers in kwestie eerder in de partij ook al eens, los van elkaar, geel hadden gekregen, moesten ze het veld verlaten. Aan de kleedkamers kwam het tot een nieuw opstootje met supporters die hun ongenoegen lieten blijken.”

Wachten op scheidsrechtersverslag

Beide clubs betreuren wat er is gebeurd. “We moeten het niet dramatiseren maar zo’n incidenten horen niet op het veld, al zeker niet tijdens een vriendschappelijke match waar geen belangen spelen”, zegt Koen Devolder. “De betrokken spelers hebben zich overigens achteraf geëxcuseerd bij elkaar. Beiden beseffen dat ze in de fout zijn gegaan en zich hadden moeten beheersen.” De twee ploegen wachten nu op het scheidsrechtersverslag om te weten of er eventueel een sanctie volgt.