Twee dagen hinder door herstelling wegdek Ieperstraat SVR

21 oktober 2019

12u48 0 Tielt Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober worden de porfierstenen van de Ieperstraat plaatselijk hersteld. Het stuk tussen de Krommewalstraat en de Bruggestraat zal twee dagen afgesloten zijn voor alle verkeer.

Die ingreep heeft ook gevolgen voor het verkeer in de straten in de omgeving. Zo wordt ook de Kortrijkstraat afgesloten (behalve voor plaatselijk verkeer) vanaf het kruispunt met de Ramestraat. Omrijden kan via het Rameplein en de Hulststraat naar de Conventieweg. De Ieperstraat zelf wordt afgesloten vanaf het kruispunt met de Krommewalstraat. Omrijden kan vanaf Polenplein naar de Deken Darraslaan en de Ringlaan.

Ook de Krommewalstraat wordt maandag en dinsdag afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Ieperstraat. De omleiding loopt via de Kiste- en Schependomstraat naar de Deken Darraslaan. Verkeer uit de Bruggestraat ten slotte wordt aan de Markt links afgeleid via de Nieuwstraat, het Rameplein en de Hulststraat naar de Conventieweg.