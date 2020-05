Twaalf jongeren op skatepark Tielt op de bon voor overtreding coronaregels LSI

28 mei 2020

16u24

Bron: LSI 0 Tielt Op recreatiedomein Watewy in Tielt heeft de politie woensdagavond twaalf jongeren op de bon geslingerd omdat ze de coronaregels op het skatepark niet naleefden. Het is aan het parket om te beslissen of ook de minderjarigen een boete van 250 euro zullen moeten betalen.

Skaten op het skatepark, ook op Watewy in de Hondstraat, is sinds kort weer toegestaan. Maar er mogen maximum vijf skaters aanwezig zijn, ze moeten anderhalve meter afstand houden, moeten hun eigen materiaal gebruiken en vooral niet blijven zitten of rondhangen. Net daar liep het fout. Rond 20.20 uur trof een interventieploeg van de politie op het skatepark twaalf jongeren aan die de afstandsregels niet respecteerden, muziek speelden en aan het drinken waren. Ze kregen een pv en moesten het skatepark verlaten. “Voor alle duidelijkheid: het is niet onze bedoeling een heksenjacht op de jongeren te organiseren, maar de regels moeten een beetje gerespecteerd worden”, zegt commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt.