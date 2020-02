Turnkring Atlas mag 600 gymnasten verwelkomen voor recreatoernooi toestelturnen Sam Vanacker

05 februari 2020

17u14 3 Tielt Turnkring Atlas organiseert o p zaterdag 7 en zondag 8 maart voor de eerste keer een recreatief toernooi toestelturnen in samenwerking met de Vlaamse gymnastiekfederatie. Er worden zeshonderd gymnasten uit 22 clubs verwacht in De Ponte.

De Tieltse turnkring zit niet stil. Nadat ze in november al stevig uitpakten met een turnmarathon van 24 uur voor het goede doel komen ze dit seizoen met een tweede primeur op de proppen. “We organiseerden de voorbije jaren al enkele keren een lange mat-, airtrack- en minitrampolinewedstrijd, maar dat was telkens een korte wedstrijd van een dag”, zegt hoofdcoördinator Oele Demeulemeester. “Voor het eerst gaan we nu voor een tweedaagse wedstrijd waarbij ook andere toestellen aan bod komen.”

“Voor ons eerste recreatoernooi verwachten we zeshonderd gymnasten uit 22 clubs. Verschillende leeftijden zullen de revue passeren, startende bij gymnasten van het geboortejaar 2012. Ook onze eigen club zal vanzelfsprekend goed vertegenwoordigd zijn. Bij de meisjes komen vloer, sprong, damesbrug en balk voor. De jongens turnen op de herenbrug, rek en ook op grond en sprong.”

Supporters zijn welkom in De Ponte op zaterdag 7 en zondag 8 maart vanaf 9 uur. Niet-leden betalen vijf euro, leden van de gymfederatie betalen drie euro.