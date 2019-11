Turnathon Turnkring Atlas levert 2.000 euro op voor goede doel CDR

10 november 2019

De 372 leden van Turnkring Atlas toonden zich van hun meest sportieve kant voor het goede doel. Van vrijdag 18 uur tot datzelfde tijdstip op zaterdag turnden ze non-stop in sporthal De Ponte. Dit in het kader van de Warmste Week en ten voordele van Turnkring Vlamertinge die turnlessen aanbiedt voor kinderen en jongeren met een beperking. Natuurlijk turnden niet alle leden het klokje rond, daarentegen werden ze opgedeeld in groepen volgens leeftijd en niveau. De trainers en de senioren namen de nachtelijke uren voor hun rekening. “Ik moet bekennen dat ik inderdaad redelijk stijf ben”, zegt organisatrice Marloes De Brabandere. “Van de 24 uren heb ik er zelf vijf actief meegeturnd. Maar het was fantastisch. We zijn enorm verrast door de opkomst van het publiek. Die lag echt veel hoger dan we gedacht hadden. Zowel op vrijdagavond, en dit tot in de late uurtjes, als op zaterdag was er quasi constant publiek aanwezig. Dat bracht niet alleen geld in het laatje, maar was ook voor ons de stimulans om door te zetten.” Op het einde van de rit bleek dat de turnathon 1.790,75 euro had opgebracht. Ook Stijn De Rammelaere deed een duit in het zakje waardoor de turnathon in z’n totaliteit 2.000 euro opgeleverd heeft voor Turnkring Vlamertinge.