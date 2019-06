Truckrun en Kidsfundag in Europahal ten voordele van kinderkankerfonds SVR

24 juni 2019

12u30 0 Tielt KKF&Co organiseert aanstaande zondag 30 juni voor het tweede jaar op rij een Truckrun ten voordele van het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. Voor het eerst wordt de Truckrun op hetzelfde moment georganiseerd als de jaarlijkse Kidsfundag van het KKF. Beide evenementen vinden plaats in en rond de Europahal.

De dag wordt in goede banen geleid door de zussen Cindy en Leen Wielfaert van KKF&Co. De Truckrun start al om 10 uur ‘s morgens aan de Europahal. Rond de middag wordt teruggekeerd naar de startplaats, waar frietjes met frikandellen of gyros voorzien worden. De truckers betalen 50 euro. Alle kinderen met een beperking of ziekte mogen gratis meerijden. Zowel kinderen als vrachtwagenchauffeurs kunnen zich nog steeds inschrijven via kkfenco@gmail.com.

Na de maaltijd wordt omstreeks 14 uur het startschot gegeven voor de tweede editie van de Kidsfundag. De Europahal wordt omgetoverd tot een kinderspeeldorp. Doorlopend worden er workshops aangeboden en wordt er randanimatie voorzien. Kinderen betalen 10 euro, volwassenen komen er gratis in. Alle kinderen gaan met een goodiebag naar huis.