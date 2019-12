Triatlonclub houdt infomoment Sam Vanacker

02 december 2019

16u53 2 Tielt Het Inofec Triatlon Team Tielt organiseert op zondag 8 december vanaf 9.15 uur een infomoment in ’t Dolfijntje, het cafetaria van het stedelijke zwembad. De club bestaat ondertussen drie jaar, telt zeventig leden en heeft sinds kort ook plannen voor een Tieltse triatlon in 2020.

Het bestuur geeft uitleg over de praktische werking van de club en trakteert alle geïnteresseerden op een drankje. Mensen die bij wijze van kennismaking met de club al eens willen proeven van een zwemtraining kunnen op 8 december, voorafgaand aan het infomoment, terecht in het zwembad van Tielt tussen 8 en 9 uur, want dan vinden de wekelijkse zwemtrainingen van ITTT plaats. Meer info op www.inofectriatlonteamtielt.be.