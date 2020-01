Exclusief voor abonnees Triatleet organiseert eerste West-Vlaams kampioenschap UNO: “Vreemd dat er nog nooit iemand op dit idee is gekomen” Sam Vanacker

21 januari 2020

15u09 1 Tielt Matthias Allegaert, triatleet en leerkracht in basisschool ‘t Nieuwland in Tielt, organiseert op 7 maart het allereerste West-Vlaamse kampioenschap UNO. Met de opbrengst wil hij zijn deelname aan een Iron Man-triatlon betalen. “De winnaar mag zich de allereerste West-Vlaamse Kampioen UNO in de geschiedenis van de mensheid noemen. Toch een eer, niet?”

Matthias (30) doet ondertussen al drie jaar mee aan triatlons en is van plan om volgend jaar voor het eerst mee te doen aan een grote buitenlandse ‘Iron Man’ wedstrijd. “Ik wil in 2021 starten in Vittoria-Gasteiz in Spaans Baskenland. Dat is een hele onderneming en kost toch wel een aardige duit. Veel collega-triatleten zetten dan een actie met steunkaarten, een quiz of een conservenkaarting op poten, maar ik besliste om het over een andere boeg te gooien. Per slot van rekening kent niet iedereen de regels van kaartspelen. Uno daarentegen kan door een heel breed publiek gespeeld worden, zonder veel uitleg en ongeacht ervaring of leeftijd.”

Toen Matthias belde naar spelletjesproducent Mattel bleken ze daar nog nooit van een UNO-kampioenschap gehoord te hebben. “Ik was blijkbaar de eerste die op het idee komt. Vreemd, want het spelletje is nog altijd erg populair. Op school wordt het nog steeds gespeeld op de speelplaats en als we op reis gaan gaat UNO altijd mee in de koffer. Ik speelde het als kind al met mijn ouders, speelde het later ook als student en nu speel ik het zelf met mijn kinderen. Er zijn weinig spelletjes waar de drempel om het te spelen zo laag is.”

