Trajectcontrole tussen Tielt en Wingene werkt eindelijk SVR

12 december 2019

18u34 41 Tielt De trajectcontrole op de N327 tussen Tielt en Wingene is eindelijk klaar voor gebruik. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

Vanaf nu is het dus oppassen als je met de wagen op de Wingensesteenweg tussen Tielt en Wingene rijdt. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad, want oorspronkelijk had de trajectcontrole al in april 2018 operationeel moeten zijn. “De vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts besloot in 2017 trajectcontrole te installeren op de Wingensesteenweg”, zegt Maertens. “De werken startten in januari 2018. Na twee jaar kan de installatie nu eindelijk gebruikt worden.”

De enorme vertraging heeft verschillende technische en administratieve oorzaken. Zo was het lang wachten op een uitbreiding van het elektriciteitsnet voor de camera’s konden aangesloten en geijkt worden. Daarna bleek er ook nog eens een onverwacht probleem met de elektriciteit te zijn, terwijl ook de software voor de verwerking van de beelden op zich liet wachten.