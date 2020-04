Trajectcontrole tussen Tielt en Wakken deze maand actief Valentijn Dumoulein

01 april 2020

16u41 25 Tielt De al langer beloofde trajectcontrole op de N327 tussen Tielt en Wakken wordt deze maand operationeel. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “De trajectcontrole moet er voor zorgen dat de snelheid en de kans op ongevallen op deze gewestweg daalt”, stelt Bert Maertens.

Op het traject tussen Tielt en Wakken gebeurden er tussen 2014 en 2018 in totaal 18 ongevallen. “Daarbij vielen er twee dodelijke slachtoffers, vijf zwaargewonden en 19 lichtgewonden”, zegt Bert Maertens. “Voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts besliste daarom in april 2018 om in een trajectcontrole te voorzien op dit gedeelte van de N327”.

Na de plaatsing, keuring, elektrische aansluiting, montage en testfase moest de conformiteitskeuring- en ijking en de voorlopige oplevering van de installatie nog komen. Maertens: “In december 2019 was er een protocolvergadering om alles te finaliseren, maar niet alle betrokken partijen bleken aanwezig. Daarom was nog een tijdrovende rondgang nodig om alle opgemaakte protocollen te ondertekenen. Dit is nu afgerond, waardoor de trajectcontrole deze maand in werking kan treden.”

Provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) uit Meulebeke reageert alvast tevreden. “Uit een recente studie van de provincie blijkt dat in West-Vlaanderen overdreven snelheid vaak een grote rol speelt bij dodelijke ongevallen. Bij 34 procent is er sprake van onaangepaste snelheid, 72 procent van de ongevallen gebeurde bovendien op een recht stuk. Deze trajectcontrole moet er voor zorgen dat chauffeurs hun snelheid aanpassen op dit gevaarlijk traject tussen Tielt en Wakken.”