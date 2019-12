Toneelvrienden Aarsele brengen ‘De Kat in de Kelder’ op de planken Sam Vanacker

04 december 2019

17u44 3 Tielt De Toneelvrienden van Aarsele hebben een nieuwe productie klaar. Deze maand spelen ze ‘De Kat in de Kelder’, een komedie van Pol Anrys in een regie van Walter De Groote.

Het verhaal gaat over het kansarme gezin De Cat, dat in afwachting van een sociale woning zijn intrek neemt in de kelder van een herenhuis. Toevallig ligt naast dat huis een bankkantoor, waarop het gezin besluit een tunnel te graven tot bij de kluis. Het blijkt een bijzonder hachelijke onderneming om alles verborgen te houden voor de bewoners van het huis. De acteurs van dienst zijn Patrick Gernaey, Nikita De Buysere, Johan De Rijcke, Anne Vandriessche , Elke Van de Waeter, Carine Casteleyn, Sven Campe, Koen Debaere en Bieke Hamers.

Het toneelstuk wordt opgevoerd in de parochiezaal van Aarsele op vrijdag 20 december en zaterdag 21 december om 20 uur, op zondag 22 december om 17 uur en op Kerstdag 25 december om 19 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn te bestellen bij de leden, op www.toneelvriendenaarsele.be, via toneelvrienden.aarsele@myonline.be of bij Leona Minne op 051/63.52 90.