Tijdens nachtje uit: feestvierders keilen opnieuw chrysanten op straat VHS

24 november 2019

17u27 0 Tielt Voor de zoveelste keer werden in de nacht van zaterdag op zondag in Tielt sierbloemen op straat gekeild. Het vandalisme is het werk van feestvierders en moeilijk aan te pakken.

Wie zondagmorgen aan de Markt in Tielt passeerde, heeft ze ongetwijfeld zien liggen: een voorraad chrysanten die uit de bloembakken waren gehaald en op straat gegooid. Alweer en net zoals de vorige keren ongetwijfeld het werk van feestvierders tijdens een nachtje uit. Omwonenden hebben de bloemen teruggeplaatst.

Camerabeelden helpen niet veel

Als het al onderzocht wordt, is de kans klein dat kan achterhaald worden wie verantwoordelijk is voor het vandalisme. Er hangen aan het oude stadhuis wel enkele bewakingscamera’s maar die zijn al van een ouder type en leveren veel minder duidelijke beelden af dan de nieuwste generaties bewakingscamera’s. Dat de feiten zich afspeelden in het donker, maakt het nog moeilijker. Aan de zijgevel van het stadhuis hangt één moderne camera. Maar die is gericht naar de Tramstraat en bedoeld om automobilisten te registreren die ondanks het verbod toch de Markt op rijden.