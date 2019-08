Tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie in de Ieperstraat door werken CDR

15 augustus 2019

09u44 0

Door werken aan de nutsleidingen wijzigt de verkeerssituatie in de Ieperstraat in Tielt. Vanaf maandag 19 augustus tot het einde van de werken op 30 augustus is alleen in het wegvak tussen de Sint-Michielstraat tot voorbij de opritten van Delhaize dubbelrichtingsverkeer (plaatselijk verkeer) toegelaten. In het wegvak tussen de opritten van Delhaize en het kruispunt met de Krommewalstraat is alleen eenrichtingsverkeer toegestaan met verplichte rijrichting, richting Sint-Michielstraat. Het verkeer uit de Sint-Michielstraat, richting centrum, wordt omgeleid via de Deken Darraslaan, Ringlaan en Bruggestraat.