Tieltse zestigjarigen blazen verzamelen SVR

26 augustus 2019

11u49 3 Tielt Op 21 september is er een rëunie gepland voor alle (oud-)Tieltenaars die geboren zijn in 1959. Iedereen die dit jaar zijn zestigste verjaardag viert en in Tielt woont, er heeft gewoond of er vroeger school heeft gelopen is welkom.

“Bijna alle Tieltenaars uit 1959 zouden ondertussen een ‘save the date’-brief in de bus moeten hebben gekregen”, legt Frank Wielfaert van het organisatiecomité uit. “Om 18 uur verzamelen we in het stadhuis voor een feestelijke receptie die wordt aangeboden door het stadsbestuur. Om 19.30 trekken we samen naar restaurant Shamrock. We genieten er van een receptie, gevolgd door een etentje. Daarna is er een feest tot in de vroege uurtjes.”

De prijs voor de receptie, het etentje en het feest in de Shamrock (all-in tot 3 uur) bedraagt zeventig euro. Inschrijven kan tot 31 augustus via storting op BE 23 950190329691, op naam van Frank Wielfaert met vermelding van naam en aantal personen. Wie liever geen vlees als hoofdgerecht heeft kan dat melden in de overschrijving.