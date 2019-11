Exclusief voor abonnees Tieltse twintigers lanceren eerste single ‘Kom Mor Af’: “We gaan Tielt op de kaart zetten van de West-Vlaamse hiphop” Sam Vanacker

28 november 2019

12u39 4 Tielt ‘Iedereen van buitenaf. Tielt is de maatstaf. Dus kom maar af.’ Het is het refrein van ‘Kom Mor Af’, een nieuwe single met bijhorende videoclip. De eerste single van de Tieltse hiphoppers ‘Weireldverbeteroars?’ staat sinds woensdag op Youtube en lokt niets dan positieve reacties uit.

‘Kom Mor Af’ is de eerste single van Simon Vandaele (23), Benjamin Vandenhende (25) en Kim De Roo (28), maar doorstaat prima de vergelijking met de hiphop van Ntrek en Brihang. In de clip komen zowat alle Tieltse monumenten aan bod. Onder andere de Halletoren, de Shermantank, café d’Hespe, de muziekacademie, de Poelberg, Huis Mulle, het Manestraatje en café De Keet passeren de revue, zowel in de tekst als in beeld. De drie zijn niet professioneel bezig met muziek, maar staken wel hun hart en ziel in die eerste single en dat is ook duidelijk te merken aan de clip.

