Tieltse tuinarchitecten ontwerpen deeltuin voor Batibouw Sam Vanacker

18 februari 2020

12u47 0 Tielt Batibouw staat voor de deur en dankzij Stijn Verhalle uit Kanegem en Arno Deruyck uit Schuiferskapelle komt er tussen 29 februari en 8 maart ook een stukje Tieltse tuininspiratie tot leven in Brussel. De tuin- en landschapsarchitecten mochten namelijk de demotuin ontwerpen van het cohousingproject in Paleis 4.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing is met de campagne Het Tuinaannemereffect de drijvende kracht achter de cogardeningtuin, die te bewonderen valt in de nieuwe Inspiratiezone van Batibouw. In die zone in Paleis 4 zijn verschillende types woningen te zien, waaronder een cohousingproject. Voor de tuin ervan deed het VLAM een beroep op ontwerpers Stijn Verhalle en Arno Deruyck. De realisatie van de tuin is in handen van Tuinen De Coninck uit Ternat. “We ontwierpen een tuin waarvan de verschillende gezinnen in het cohousingproject zouden voelen dat het hun persoonlijke tuin is, terwijl ze er eigenlijk maar deels eigenaar van zijn”, legt Deruyck uit. “We kozen voor een speelse, dynamische vormgeving die uitnodigt om te genieten. Het is geen plek waar veel gewerkt moet worden en veel onderhoud moet gebeuren.”

“Zowel het gebouw als de tuin voorzien in een natuurlijke opvang van regenwater”, gaat Verhalle verder. “Tegels worden bijvoorbeeld gelegd met open voeg om de grondwaterreserve aan te vullen met regenwater en centraal in de tuin kan een wadi aangelegd worden. Deeltuinen hebben voordelen die in aparte tuintjes moeilijk te bekomen zijn en werkt bovendien kostendelend. Tot slot is dit ook een prima voorbeeld van hoe een woning en een tuin een geheel vormen. Daarom worden beide trouwens ook best tegelijk uitgetekend en voorbereid.”

Batibouw is in de week open tussen 12 en 20.30 uur en van 10 tot 18.30 uur in de weekends. Tickets kosten 15 euro aan de kassa en 13,50 euro online op batibouw.com. Kinderen tot 6 jaar kunnen de beurs gratis bezoeken. Batibouw lokte vorig jaar 257.000 bezoekers, een daling met tien procent.