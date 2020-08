Tieltse Sofie Vandewiele haalt vijfde plaats in provinciale ronde van Junior Journalist-wedstrijd Sam Vanacker

06 augustus 2020

17u34 4 Tielt De Tieltse Sofie Vandewiele is met haar opstel vijfde geworden bij de provinciale ronde van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds.

Sofie Vandewiele van het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Heilige Familie won in januari de lokale preselectie door de Davidsfondsafdeling van Tielt en haar opstel over het thema ‘buren’ werd ook ingezonden voor de provinciale finale. Daar werden de werken van de lokale 39 laureaten anoniem beoordeeld door een provinciale jury. De proclamatie was eigenlijk gepland op 26 april, maar door de coronacrisis werd die uitgesteld. Het ziet er niet naar uit dat die proclamatie op korte termijn zal kunnen plaatsvinden, dus daarom werden de prijzen deze week thuis bij de winnaars overhandigd.

Tielt telt overigens sterke schrijvers, want de laatste drie jaar was de Tieltse laureaat telkens bij de toppers in de provinciale finale. In 2019 werd Imano Van Ooteghem (Het Spoor) derde en in 2018 werd Cas Verleysen (’t Nieuwland) de provinciale winnaar. In West-Vlaanderen deden dit jaar meer dan 4.500 leerlingen uit 72 klassen, 119 scholen en 39 Davidsfonds-afdelingen mee aan de Junior Journalist-wedstrijd.

Het opstel van Sofie:

Mijn straat

De honden van buur Luc blaffen. Ze zijn boos omdat de haan van Bert hen wakker schreeuwt. Rex en Bertje weten niet van ophouden, zodat Leila en Boots lekker beginnen mee te zingen in hun alledaags koor. Ik spring uit bed, weer als eerste, ook al lopen de wekkers van mijn andere drie huisgenoten al meer dan tien minuten af! Mijn zus Renée, die in mijn kamer slaapt, rolt zich volledig in haar donsdeken. In de andere kamer kruipen mama en papa dicht tegen elkaar aan. Jammer voor hen, maar ik kan het niet weerstaan, ik wring mij tussen mijn liefste schatjes, dat vinden ze heerlijk, dat weet ik zeker. Zalig soezend denk ik na wat ik vandaag na school eens zou doen. O ja, een inspirerend straatwandelingetje maken, want ik moet een opstel schrijven over buren.

Ik begin mijn wandeling na school, eerst bij de vijver, die ligt helemaal aan het begin van onze straat. Daar geef ik de eendjes lekker bruin brood, die schattige kleintjes vind ik echt geweldig! En zij mij ook, of tenminste mijn stukjes brood die ik hen toesmijt. Onder de grote eik zit het liefste poesje van de wereld, mijn driekleurig Mientje is mij achterna geslopen, nieuwsgierig wat ik vandaag ga beleven. Ze likt haar snoezige pootjes af. Hoeveel muisjes zou ze vandaag weer gevangen hebben, die sloeber! Terwijl ik verder ga met de restjes brood in de vijver te gooien, komt Mientje tegen mijn benen strelen, met haar lange staart hoog in de lucht, hopend dat ze ook een stukje krijgt, maar ze lust het blijkbaar niet.

Ik wandel verder naar de twee pony’s die in de weide staan. Gelukkig voor hen heb ik mijn twee grootste sneetjes gespaard. Ze begroeten mij met hun luid gehinnik. Ik aai hen voorzichtig over de prikkeldraad heen. Aan de andere kant van de straat staan de geitjes boven op hun speeltoren te kijken wat er allemaal gebeurt. Mevrouw Mien zit op een veilige afstand alles in de gaten te houden. Naast de pony’s wonen onze vriendinnen Amandine en Augustine, ze zijn jammer genoeg niet thuis. Waarschijnlijk zijn ze allebei gaan volleyballen.

Plots word ik super blij, ik hoor mijn naam roepen aan de overkant van de straat, mijn allerbeste vriendin, Elena. Ze is op wandel met haar oma en hun hond Iza. Iza gaat graag op stap en sleurt de oma overal mee naartoe. Ze komt naar mij afgestormd, de oma en Elena kunnen alleen maar meelopen. Ik schrik, maar van zodra ze bij mij is, geeft ze mij likjes. O wat zie ik graag honden! In onze straat zijn er heel wat honden. Vorig jaar tijdens onze straatfeesten was er zelfs een quiz met foto’s van alle honden in de straat. Wij moesten dan raden welke huizen er bij welke honden hoorden. En dat waren er heel veel, zeker twintig verschillende honden. Dit jaar was er geen straatfeest, dat doen we om de twee jaar, in de zomer. Is altijd heel leuk, de straat is dan afgezet, er mogen dan geen auto’s door. Dan leer ik iedereen nog beter kennen, ook de nieuwe buren. En kunnen wij leuk met de fiets overal rondrijden en op straat spelen.

Samen met Elena loop ik verder de straat in. Babbelend en giechelend alsof we elkaar in weken niet gezien hebben, en het is nog maar een uurtje geleden dat we naast elkaar zaten in de klas. We lopen samen de straat door. We lopen langs het huis van Fien en Roos. Zij zitten in onze dansles. Fien komt graag de zondag langs, of na school, om met Renée te spelen en muziek te maken. Ondertussen zijn Elena en ik verder gelopen tot aan de kastanjebomen die aan de Ringbaan staan. Onderweg hebben we buurman Rik tegengekomen, die zijn sigaretje stond te roken op de hoek van zijn tuin. En ook ons krantenvrouwtje, altijd welgezind, ze weet de nieuwste roddeltjes uit onze straat. Ik vind haar lief en grappig. Buurvrouw Kathy is ook thuisgekomen, zij is verpleegster. Die is altijd super lief, en ze laat mij soms spelen met hun hondje Boots. Boots komt altijd voor mijn voeten liggen op haar rug, ze vindt mij leuk omdat ik altijd zo hard giechel denk ik. Onder de kastanjeboom rapen we een paar kastanjes op. We vinden er ook een klein vogeleitje. Ik zie Elena omhoog kijken … tuurlijk, het is uit het nest gevallen. We moeten even goed kijken, maar dan vinden we het nestje. Ik zou er in willen kijken, maar het is te hoog, ik kan er niet bij. Vlug ga ik mijn papa halen, die is bezig aan het avondmaal. Hij moet altijd vroeg eten ’s avonds omdat hij dan weer moet beginnen werken. Hij kan even meekomen om mij in de lucht te steken. Nu kan ik net aan het nestje en kan het mooie kleine eitje er terug in. Dat maakt mij super gelukkig. Elena moet terug naar haar oma. We geven elkaar een megagrote knuffel! Tot morgen, mijn liefste vriendinnetje!!

Ik loop verder met mijn papa naar huis. Ik vind mijn straat en mijn buren heel tof. De buurt is rustig, de buren gezellig en ik ben er gelukkig. Er is altijd wel iets te beleven in onze straat, de mensen vragen altijd heel lief hoe het met ons gaat, of we een leuke dag hadden op school. Iedereen zorgt voor elkaars huisdieren, bloemen , haalt de post uit als er iemand op reis is. Lenen dingen van elkaar, zoals melk, eitjes, grote kookpotten, haagschaar … Onze straat, onze thuis, ik zou er kunnen blijven over vertellen.

We moeten even uitkijken om de straat over te steken. De boer komt net van zijn land, hij heeft de maïs afgereden. De tractor en de maïskar moeten passeren, die maken veel lawaai, maar dat vind ik niet erg, want nu kunnen wij achteraan in onze tuin terug heel ver kijken. Vlug lopen papa en ik naar achteren om een kijkje te nemen.