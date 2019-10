Tieltse maakt prentenboek voor kinderen over omgaan met verlies: “Ouders de kans geven om een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken” Sam Vanacker

21 oktober 2019

18u04 3 Tielt De Tieltse Ann Lust heeft een opmerkelijk prentenboek uitgebracht voor kinderen. ‘Rode Touwen’ is een kleurrijk boek over doodgaan en afscheid nemen. De auteur haalde haar inspiratie voor het boek uit haar eigen leven. “Begin dit jaar nam ik afscheid van een goede vriend. Ik schreef het als een deel van het verwerkingsproces.”

‘Rode Touwen’ vertelt het verhaal van ridder Saverio, die samen met zijn gezin in een land woont waar iedereen met rode en bruine touwen aan elkaar verbonden is. Na een middagje sneeuwpret sterft de ridder. Zijn bruine touw breekt en hij komt in een ander land terecht, gescheiden van zijn geliefden. Maar het rode touw blijft intact. “Dat rode touw breekt nooit. Het symboliseert de band die mensen hebben, een band die sterker is dan de dood”, zegt Ann (51). Ze is psychotherapeute van opleiding werkte tijdens haar carrière vaak met kinderen. In 2011 was de bezieler van het ecologische kinderdagverblijf Ekoala en in 2017 stampte ze zelfs een kinderdagverblijf uit de grond in Egypte.

Overleden na middagje sneeuwpret

“De aanleiding voor het boek was de dood van Xavier, een goede vriend die ik al lang ken. Zijn ouders runnen een B&B in Frankrijk waar ik al zeker twintig jaar regelmatig kom. Eind januari was hij op een woensdagnamiddag nog gaan sleeën met zijn drie dochters. ‘s Avonds kreeg hij thuis in de zetel een hartaderbreuk en stierf hij. Xavier was 48 en had amper een maand voordien ook zijn vader verloren. Ik ben na zijn dood meteen naar Frankrijk gereisd en ben ter plaatse in mijn pen gekropen. Schrijven helpt me mijn emoties een plaats te geven. Twee dagen later was het manuscript eigenlijk zo goed als af.”

Ann zocht een illustratrice en een uitgever en gaandeweg kreeg het verhaal de afgelopen maanden verder vorm. “In november ligt het in de rekken. En in eigen beheer geef ik ook een Franstalige versie uit. De tekst heb ik samen met de moeder van Xavier vertaald. Het boek wordt een verrassing voor haar kleinkinderen. Met het boek wil ik ouders de kans geven om een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken. Ik geloof weliswaar niet in het hiernamaals en ben evenmin christelijk ingesteld, maar ik vond het belangrijk om een troostend beeld te schetsen. Ondanks het thema vol verdriet, is het een prentenboek vol blijheid, kleur en leven geworden.”

Derde boek in de maak

‘Rode Touwen’ is bedoeld voor kinderen vanaf vijf jaar en is strikt genomen de eerste publicatie van Ann Lust en illustratrice Marta del Moral Arroyo, al bewerkten de twee samen eerder ook al de bestseller ‘De Alchemist’ van Paulo Coelho tot een kinderversie. “Een bijzonder geslaagde versie, al zeg ik het zelf. Spijtig genoeg hebben we voor de de uitgave van dat boek geen toestemming van de auteur gekregen, maar wie weet komt daar nog verandering in. Ondertussen werken we al volop aan een derde prentenboek”, geeft Ann nog mee. “‘Kleintje’ wordt een bakersprookje voor heel jonge kinderen. Eentje waarin ik mijn fantasie de volle loop laat.”

‘Rode Touwen’ is uitgegeven bij Paris Books en is vanaf november beschikbaar in de boekhandel of via de webshop www.ann-and-marta.com. Op 6 december is er een officiële boekvoorstelling gepland in De Traagheid in de Krommewalstraat.