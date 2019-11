Tieltse koppels trouwen voortaan gratis op vrijdagavond en zaterdag Sam Vanacker

29 november 2019

11u10 0 Tielt Tieltse koppels die elkaar het jawoord willen geven met een burgerlijke plechtigheid in Huis Mulle De Terschueren, kunnen dat voortaan gratis doen als ze voor vrijdagavond of zaterdag kiezen. Eerder werd dat beschouwd als een uitzondering en betaalden koppels daar nog 75 euro voor.

Trouwen op zaterdag werd eerst gezien als uitzondering in de plaats van de regel, maar nu wordt het dus omgekeerd. Zaterdag is sowieso al een erg populaire dag om te trouwen, al rekende de stad daar wel telkens 75 euro voor aan. Dat valt nu weg, al betalen koppels die tijdens de week willen trouwen wel nog. Met de nieuwe regeling wil de stad koppels stimuleren te trouwen in het weekend in plaats van in de week. Zo hoopt het stadsbestuur meer plechtigheden te kunnen bundelen op zaterdag, wat ook voor het onthaalpersoneel en de drankjes na de plechtigheid een voordeel is. Ook op vrijdagavond is trouwen in Tielt voortaan gratis.