Tieltse jeugdcafés geven er een laatste lap op voor verplichte sluiting van drie weken: “Overbruggen wordt voor niemand makkelijk. Een laatste feestje helpt” Sam Vanacker

13 maart 2020

18u31 3 Tielt Veel horecazaken op en rond de markt van Tielt haalden vrijdagavond nog een laatste keer alles uit de kast. Al was niet iedereen er even gerust op. Café d’Hespe bleef uit voorzorg vrijdag al gesloten, terwijl het in de Pièce Unique dan weer over de koppen lopen was.

Door de draconische maatregelen van de federale overheid was het vrijdag gezellig druk in de cafés en tea-rooms rond de Halletoren. Vooral veel jonge Tieltenaars gingen na school een laatste pintje drinken. Zowel in De Keet, Barville als Pièce Unique liepen er speciale ‘corona’-acties. “Omdat mijn ouders toch wat bezorgd zijn, kozen we bewust een iets rustiger café”, zegt Bruno Vervelghe (16). Hij zit samen met vier leeftijdsgenoten van De Bron een potje te kaarten in café Barville. “Normaal gaan we elke vrijdag na school een pintje drinken. Door het coronavirus mocht dat eerst niet van mijn ouders, maar omdat het de laatste keer is in minstens drie weken heb ik toch toestemming gekregen. Op voorwaarde dat we wat afstand houden.”

Doodsteek

Niet iedereen heeft evenveel begrip voor de maatregelen. “Dat grote evenementen, zoals Tomorrowland bijvoorbeeld, afgelast zijn, daar kan ik nog inkomen. Maar dat kleine zelfstandigen drie weken moeten sluiten? Dat is overdreven en gaat er bij mij niet in”, reageert Lennert Deronne (20). “Naar verluidt krijgen cafés en restaurants vierduizend euro compensatie voor drie weken sluiting. Voor veel zaken is dat gewoon peanuts. Ongehoord is het. Dit zou de doodsteek van veel cafeetjes kunnen worden. Pijnlijk en onnodig. Blij dat we er vanavond nog eens een lap op kunnen geven.”

Cafébaas Jeppe Verdoodt van jeugdcafé d’Hespe, denkt daar anders over. Hij sloot het café vrijdag al. “Het risico op besmetting is te groot. Mensen staan in d’Hespe heel dicht op elkaar. Het aantal besmettingen verdubbelt elke dag en ik vond dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen. Geld weegt niet op tegen gezondheid. We missen een feestje, maar er zullen later nog andere feestjes komen. Liever dat dan honderd besmette klanten.”

Vakantiegevoel

“De sfeer zit er goed in en de mensen hebben toch een beetje vakantiegevoel”, lacht Sander Vuylsteke van café Pièce Unique. Hij pakt vanavond uit met een actie waarbij je per bestelde Corona er eentje gratis krijgt. Het café zit stampvol. “Angst voor besmetting? Daar merk je hier niet zoveel van. Al hebben we thermometers in huis en in de toiletten staat ontsmettingsgel. We volgen alle maatregelen en ik heb meermaals overlegd met het stadsbestuur. Het was geen probleem om nog een laatste keer te openen. De jongeren die hier komen, zitten sowieso samen op de schoolbanken, dus ik zie niet in waarom er hier vanavond meer risico zou zijn. Minder volk dan anders is er niet. En eerlijk is eerlijk, drie weken overbruggen wordt voor niemand van de collega’s makkelijk. Een laatste feestje helpt.”