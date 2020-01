Tieltse horecabaron en medestichter Europafeesten Gaston Ameye overleden: “Pa leerde ons dat we moesten genieten van het leven” Sam Vanacker

13u59 0 Tielt Tieltenaar Gaston Ameye is niet meer. Hij werd 89. Gaston was decennialang het boegbeeld van het Tieltse horecaleven. Zo was hij een van de oprichters van de Tieltse Europafeesten en van de carnavalsvereniging de Orde van De Drie Sleutels.

De horeca zat in de genen bij Gaston. Met zijn echtgenote Yolende Wyffels baatte hij jarenlang restaurant De Mokka uit in de Stationsstraat, terwijl onder zijn impuls verschillende horecavereningen werden opgericht. Denk maar aan Horeca Tielt en Culibel. Hij was ook provinciaal voorzitter van Horeca Vlaanderen. Al hield zijn engagement daar niet op. Samen met onder meer Alfons Vermeersch en Jozef Tack stond hij in 1959 aan de wieg van de allereerste Europafeesten, terwijl hij ook nog eens een van de stichters was van de carnavalsvereniging De Orde van de 3 Sleutels, waar zijn dochter Viviane Ameye nog steeds het bekendste gezicht is.

Levensgenieter

“De gezondheid van pa ging sinds 10 oktober fel achteruit”, vertelt Viviane Ameye, die al een tijdje voor haar vader zorgde. “Maandagnacht is hij rustig ingeslapen, thuis in de Stationsstraat, zoals hij het zelf wilde. Mijn vader was een geëngageerde, sociale man die hield van het leven. Altijd bezig, altijd klaar om te helpen. Hij werkte hard en heeft veel in beweging gezet, al bleef hij daar altijd bescheiden over. Als er een ding is dat pa ons geleerd heeft, dan is dat dat we vooral moeten genieten van het leven. Het is dankzij hem dat ik in de carnavalswereld ben gerold, terwijl mijn broer kok is geworden. Beide passies van mijn vader zijn ook overgegaan op onze kinderen. Mijn dochter Shirley zit net als ik in het carnaval en mijn neef Yves werkt in de horeca.”

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 11 januari om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.