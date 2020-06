Tieltse horeca krijgt extra terrasruimte op en rond de markt, deel tussen Kortrijkstraat en Bruggestraat verkeersvrij tot eind augustus Sam Vanacker

03 juni 2020

19u42 0 Tielt De terrassen op de markt van Tielt zullen vanaf volgende week maandag tot bijna tegen de Halletoren mogen staan, terwijl ook het gedeelte tussen de Kortrijkstraat en de Bruggestraat afgesloten wordt om meer terras- en wandelruimte te kunnen bieden. Dat verkeersvrije deel zal zelfs tot eind augustus behouden blijven.

Dankzij een ruimere spreiding van de terrassen zullen de horecazaken in de directe omgeving van de markt in de meeste gevallen hun oude terrascapaciteit behouden. Heel concreet zullen onder meer De Botermarkt en Maison Cocinelle hun terrasjes naargelang de nood aan ruimte kunnen uitbreiden richting Halletoren. De grootste verandering komt er voor de zaken die in het verlengde van de markt liggen, zoals pakweg Piadza, De Gouden Pluim, Charlie’s en straks ook Den Arend.

Horecazaken mogen het voetpad voor hun buren gebruiken als extra terras, op voorwaarde dat ze daar toestemming van krijgen van de buur en er genoeg plaats over blijft voor voetgangers.” Hedwig Verdoodt

Ook op voetpad van de buren

“De details werken we nog uit, maar de krijtlijnen liggen vast”, zegt schepen van lokale economie Hedwig Verdoodt (CD&V). “Het gedeelte tussen de Kortrijkstraat en de Bruggestraat wordt verkeersvrij, voorlopig zeker tot 31 augustus. Vanuit de Kortrijkstraat zullen wagens verplicht naar links moeten rijden, vanuit de Bruggestraat zal je niet meer rechtsaf kunnen. We zijn soepel en willen de horeca maximaal steunen, al is het niet de bedoeling dat de terrassen in het midden van de straat staan. Voetgangers moeten elkaar op een veilige afstand kunnen passeren. Daarom zullen horecazaken ook het voetpad voor de buren kunnen gebruiken als terras, op voorwaarde dat ze daar toestemming van krijgen van de buur in kwestie en er genoeg plaats over is voor voetgangers.”

Liever bloembak dan hek

“Voor de jeugdcafés Piece Unique, De Keet en d’Hespe gaan we de noordelijke kant van de markt, dus het deel achter de Halletoren, ter beschikking stellen, al zall er door de afstand mogelijk met een mobiele bar gewerkt moeten worden. Voor de zaken die buiten het centrum liggen, zoals pakweg de Carlito, wordt bij elke aanvraag apart bekeken hoe en waar er uitbreiding mogelijk is. Verder gaan we voor elke zaak ook een starterspakket voorzien met onder meer handgel en ontsmettingsmiddel. Tot slot gaan we ook na of we de tijdelijke voetgangerszone wat mooi kunnen inkleden de komende maanden. Iedereen ziet liever een bloembak of een palmboompje dan een nadarhekken.”