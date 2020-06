Tieltse horeca herademt, maar grote drukte blijft uit: “Hopelijk verbetert het weer en durven de mensen straks terug buiten komen” Sam Vanacker

08 juni 2020

15u36 0 Tielt De cafés en restaurants mogen eindelijk de deuren weer openen. Rond de Tieltse Halletoren stonden de terrassen maandag al voor de middag uit, maar door de regen bleven de meeste plaatsjes leeg. Al zijn zowel de uitbaters als de klanten toch tevreden dat er ten minste terug een pintje gedronken kan worden.

Bij café Barville stond het terras al van ‘s morgens vroeg klaar, net als bij de Botermarkt. Ook bij Charlie’s en Stanish, in de nieuwe verkeersvrije zone, stond het terras uit. Ondanks de regen kwamen toch enkele klanten genieten van hun eerste terrasje in maanden. Vrienden Pierre Franssens en Franky Verplancke uit Beernem zaten bij Charlie’s op het terras. Franky genoot van een Duvel. “We fietsten tot voor de crisis heel vaak samen”, vertelt Franky. “Daar hoorde vroeger telkens een pauze bij met een drankje. Sinds 14 maart heb ik leren om alleen te fietsen, maar straks pikken we terug die traditie op. Wie weet zitten we dan wel ietsje langer op de terrasjes dan vroeger.”

In café Barville zit Eric Vande Walle samen met zijn hond Jules aan een tafeltje aan het raam. Eric woont in de buurt en was tot voor de crisis quasi dagelijks op café te vinden. “Elke dag maak ik een wandeling met Jules. Daarbij hou ik telkens halt om iets te drinken, terwijl Jules dan een schoteltje water krijgt. De voorbije drie maanden kon dat niet en dat was toch even aanpassen. Blij dat de zaken terug wat normaler aan het worden zijn. Voor mijn part had de versoepeling wel wat sneller mogen komen. Als je ziet dat de horeca in Nederland wel al eerder kon openen, dan had België dat volgens mij eigenlijk ook al eerder kunnen doen.”

Mentaal zwaar

Voor Jason Moerman en Xander De Roo, die pas in januari café Barville overnamen en na drie maanden al moesten sluiten, komt de heropening van de horeca geen dag te vroeg. “Het is vreemd om op deze manier te moeten openen. We kunnen de toog niet gebruiken en de helft van onze tafels binnen moet leeg blijven. Veel volk is er vandaag nog niet, maar toch zijn we blij dat we hier terug staan”, zegt Jason. “Niet alleen financieel, maar ook mentaal is het zwaar geweest de voorbije maanden. Ik heb veel gelopen en gesport, maar thuis zitten werd met de dag lastiger.”

Jammer dat het net nu moet regenen. Veel mensen kijken deze week wellicht nog wat de kat uit de boom. Spijtig genoeg zijn er voorlopig geen nieuwe evenementen op de markt om naar uit te kijken. Xander De Roo

“Sowieso zijn we al veel mooie dagen kwijt”, gaat Xander verder. “Geen Tieltse feesten, geen kermis en geen carnaval. De voorbije twee weekends was het mooi weer en dat hadden eigenlijk topweekends kunnen zijn. Jammer dat het net nu moet regenen. Veel mensen kijken deze week wellicht nog wat de kat uit de boom. Spijtig genoeg zijn er nu geen nieuwe evenementen op de markt om naar uit te kijken. Al zijn we wel blij dat we ons terras hebben kunnen uitbreiden. Hopelijk verbetert het weer en durven de mensen straks terug buiten komen.”