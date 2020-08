Tieltse hiphoppers lanceren nieuwe single ‘Zomer van nen Dromer’: “Sfeer van koude pintjes en barbecues” Sam Vanacker

14u51 3 Tielt De Weireldverbeteroars? hebben met ‘Zomer van nen Dromer’ een nieuwe single uit, met bijhorende videoclip. In de clip zien we hoe Simon Vandaele, Benjamin Vandenhende en Kim De Roo er met hun salonmeubilair op uit trekken om te genieten van de zomer in eigen streek.

‘Zomer van nen Dromer is het tweede nummer van de Weireldverbeteroars?, na hun debuutsingle ‘Kom Mor Af’ eind 2019. Het is een uitgesproken feelgood-nummer geworden, terwijl er heel bewust niet expliciet naar het coronavirus verwezen wordt. “We wilden corona er niet echt in verwerken, maar wel de positieve zomervibes in de verf zetten. De sfeer van koude pintjes, net afgereden gras, chillen en barbecues. We tonen dat je niet ver hoeft te gaan om te kunnen genieten van het zonnetje.”

Dat staycation-gevoel brengen de drie twintigers ook letterlijk in beeld, want in de clip is te zien hoe ze de baan op trekken met enkele zetels, een salontafel en zelfs een staande lamp. “De clip is ongeveer drie weken geleden ingeblikt”, gaat Simon verder. “We trokken met onze living onder meer naar Deinze en Grammene voor de opnames. Op een paar dagen tijd was alles gemonteerd. De technische kant van de zaak verliep eigenlijk in het algemeen veel vlotter dan bij onze eerste clip.”

Professioneler

Dat heeft veel te maken met het feit dat de Weireldverbeteroars? ondertussen een eigen opnamestudio hebben. “We hebben de coronatijd gebruikt om op de zolder bij Benjamin een eigen studio in te richten en we investeerden in nieuwe microfoons. Zomer van Nen Dromer is daar opgenomen en we zijn al bezig met een derde nummer. Bedoeling is om uiteindelijk een album met tien nummers te kunnen uitbrengen, maar we gaan onze tijd nemen om alles goed te doen. Half werk leveren we niet.”