Tieltse handelaars gooien de deuren open voor Shopping Weekend Sam Vanacker

02 juli 2020

14u24 3 Tielt Er zijn geen Tieltse Feesten en ook geen braderie, maar dat weerhoudt de handelaars van Shopping Tielt er niet van om van vrijdag tot en met zondag de deuren open te zetten. Alle handelaars blijven tijdens het shoppingweekend extra lang open.

Onder de noemer #shoppingtielt hadden de handelaars van het kernwinkelgebied op 11 maart net een nieuwe campagne gelanceerd die Tielt op de kaart moest zetten als winkelstad, maar amper twee dagen later ging het land in lockdown door het coronavirus. Het handelaarscollectief blijft echter niet bij de pakken zitten en tijdens het weekend van de Tieltse Feesten pikken ze de draad weer op met een alternatief shoppingevent. Eerder lanceerde marketingbureau Ziedoes al een digitale versie van de Tieltse batjesstraat, maar fysiek door de centrumstraten wandelen kan uiteraard ook op het Safe Shopping Weekend.

Geen kraampjes

“Bij wijze van alternatief voor de braderie organiseren we een ‘Safe Shopping Weekend’”, zegt Pieter Breyne van ShoppingTielt. “Er is geen randanimatie en er wordt niks verkocht via kraampjes op straat, zoals gewoonlijk, maar we zijn wel langer open en verwelkomen ook op zondag met veel plezier de klanten. De deuren van onze handelaars zijn op vrijdag open tot 21 uur, op zaterdag zijn we open tussen 10 en 18 uur en op zondag kun je shoppen tussen 14 en 18 uur. Wel vragen we uitdrukkelijk dat klanten zich aan de veiligheidsmaatregelen houden en de social distancing respecteren.”