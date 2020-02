Tieltse folkrockband McBee’s Brewery gaat weer optreden (al is het maar voor een jaar) Sam Vanacker

03 februari 2020

12u41 0 Tielt McBee’s Brewery is terug van weggeweest. Het laatste optreden van de band dateert van juli 2010, toen ze op het podium van de Europafeesten stond. Tien jaar later zijn de Tieltse folkrockers terug, weliswaar maar tijdelijk. Ze gaan een jaar optreden om daarna terug te verdwijnen.

De feestfolkrockband werd in 2002 onder de doopvont gehouden door Steven Debie en Tony Lambrecht en maakte al snel naam als ambianceband. De groep brengt een mix van Ierse muziek en andere wereldse traditionals, covers en eigen verzinsels in combinatie met een hoog entertainmentgehalte. Het palmares van McBee’s Brewery is indrukwekkend. De band stond al vier keer op de Europafeesten, maar mocht ook al aantreden op de Paulusfeesten, op Melkrock en zelfs in Italië. Op 4 juli 2010 gaven ze hun laatste optreden, maar nu zijn de muzikanten weer volop aan het repeteren.

Saint Patrick’s Day

“We waren destijds een graag geziene gast op verschillende podia. Alleen jammer dat Dranouter en Labadoux ons destijds vergaten te bellen”, lacht zanger Tony Lambrecht. “Na tien jaar rijpen zijn we terug, in bijna originele bezetting voor ‘The Distillers Edition’. We gaan een jaar alles geven en dan weer in de anonimiteit verdwijnen. In 2020 gaan we zo vaak mogelijk spelen en op het einde van het jaar sluiten we het hek weer af. We zijn al een tijdje aan het repeteren en eigenlijk is het alsof het gisteren was. Rond Saint Patrick’s Day (17 maart, nvdr) staan de eerste café-optredens gepland en ook de eerste zomerplannen zijn al gesmeed. Daarover later meer, maar sowieso is het eind december weer over en uit met twee afscheidsoptredens in De Nachtwacht in Tielt.”

Origineel zijn we nooit geweest, uniek wel. Onze ambitie is eenvoudig: overal waar we komen, willen we een feestje bouwen Steven Debie

Uniek

Nieuwe muziek moeten de fans niet verwachten. “De traditionals werken nog altijd en sinds onze split zagen we geen enkele band die hetzelfde deed als McBee’s Brewery”, gaat Debie verder. “Origineel zijn we nooit geweest, uniek wel. Het is ook onze ambitie niet Humo’s Rock Rally te winnen of geselecteerd te worden voor De Nieuwe Lichting. Onze ambitie is eenvoudig: overal waar we komen, willen we een feestje bouwen.”

McBee’s Brewery bestaat uit Steven Debie (accordeon, banjo, tin whistle), Bart Segers (drum, zang), Dominique Vermeersch (bas, zang), Joeri Schepens (tin whistle, percussie, zang), Lies Vanhee (viool, zang), nieuwe aanwinst Kristof Van Dewiele (gitaar) en Tony Lambrecht (zang). Meer info op de Facebookpagina van McBee’s Brewery. De band boeken kan via boekingen@mcbeesbrewery.be.