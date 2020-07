Tieltse braderie gaat virtueel Sam Vanacker

Er zijn geen Tieltse Europafeesten en ook geen braderie dit jaar, maar online marketingbureau Ziedoes! heeft voor de lokale handelaars een virtueel alternatief ontwikkeld. Vanaf donderdagmiddag kun je vier dagen lang op www.tieltsebatjes.be op wandel gaan in een digitale batjesstraat met negentien kraampjes van Tieltse handelaars.

“De handelaars moeten zichzelf in de kijker zetten en daar een korting of actie aan koppelen”, legt Alain Dhondt van Ziedoes! uit. “Eigenlijk net zoals ze dat tijdens een normaal batjesweekend zouden doen. Zo proberen we er een positief verhaal van te maken en toch ook een beetje het braderiegevoel op te wekken. Bovendien is het voor de handelaars een extra kans om post-corona weer in de kijker te lopen of te laten weten dat ze er nog zijn.

Het Tieltse marketingbureau contacteerde alle handelaars uit het kernwinkelgebied en daar kwam veel respons op. “We gingen uit van Kortrijkstraat, Markt en Bruggestraat, het klassieke parcours van de batjes. Je scrolt langs de kraampjes en loopt zo dus virtueel langs dezelfde winkels zoals je dat tijdens een normaal braderieweekend zou doen. Onderaan de website staan de aftermovies van de voorbije drie edities van de Tieltse Feesten, dus met een beetje inlevingsvermogen lijkt het net echt. Of toch zo echt als mogelijk is.”