Tieltse Bouwmaatschappij stelt nieuwe directeur aan Sam Vanacker

06 oktober 2020

12u54 3 Tielt Kris Verwaeren (53) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van sociale huisvestingsmaatschappij de Tieltse Bouwmaatschappij.

Verwaeren is 53, afkomstig van Aalter en Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Hij was jarenlang algemeen directeur van een Oost-Vlaamse intercommunale die zich onder andere bekommerde om het publiek woonbeleid in de regio Dendermonde. “Wonen en vooral betaalbaar wonen is niet alleen een basisbehoefte, maar vooral een basisrecht en hoe je dit concreet kan realiseren is iets wat mij al heel mijn carrière heeft beziggehouden” aldus Verwaeren, die het roer overneemt van Lieven Lybeer als directeur.

“Er zijn heel wat uitdagingen die op ons afkomen, niet in het minst vanuit het Vlaamse Beleidsniveau. Er ligt dus heel wat werk op de plank bij onze huisvestingsmaatschappij” zegt voorzitter en Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. “De Raad van Bestuur is er van overtuigd met Kris Verwaeren iemand gevonden te hebben die met kennis van zaken aan de kar zal trekken.”