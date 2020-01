Tielts Volkstoneel na vier jaar terug op de planken in het Gildhof met ‘De Eerste Viool’ Sam Vanacker

14 januari 2020

10u41 2 Tielt Na een afwezigheid van vier jaar - door asbestproblemen in Gildhof - staat het Tielts Volkstoneel op 1 februari terug op de planken in het cultuurcentrum. Het brengt de komedie ‘De Eerste Viool’.

Dat stuk had eigenlijk in het voorjaar van 2019 al opgevoerd moeten worden in Gildhof, maar toen besloot het bestuur de voorstellingen af te gelasten omdat de werken in het cultuurcentrum nog niet klaar waren. De stad kon toen geen speelgarantie geven en voor een alternatieve locatie was het te laat. “We zijn een jaar uit de ether geweest, al hebben we in de drie jaar daarvoor telkens op verplaatsing gespeeld”, zegt Lut Gennez. “Een keertje in het pop-upgildhof en twee keer in de zaal van Mivalti. Nu keren we dus eindelijk terug naar Gildhof.”

Komisch stuk

‘De Eerste Viool’ is een komisch stuk van Frie Viccy en Nester Kempens. Het gaat over drie poetsvrouwen die moeten poetsen in café De Eerste Viool. Er komt die avond namelijk een potentiële overnemer kijken, dus wil de cafébazin alles perfect in orde hebben. Als de poetsvrouwen er aankomen, blijkt het echter niet om een gewoon café te gaan. Bovendien zit het ‘café’ met een personeelstekort... Al kunnen de drie dames daar misschien wel een mouw aan passen, zeker wanneer blijkt dat sommige klanten bekende gezichten zijn.

Cast

De regie is in handen van Johan De Craemer, huisregisseur van ’t Aerseels Volkstoneel. Als gastregisseur is hij lang niet aan zijn proefstuk toe. Hij regisseerde eerder al bij de Totetrekkers uit Wingene, bij De Loridans uit Pittem en bij Willen is Kunnen uit Lichtervelde. Ook voor het Tielts Volkstoneel is het al zijn derde regie. De cast bestaat uit Nancy Van Hastel, Cindy Vande Weghe, Katrien Vanseveren, Emma Vandendaele, Stefaan De Cloet, Maarten Claerhout, Bart Langeraet, Wim Vandendaele, Mario Vermeersch en nieuwkomer Annelies Wille. De 34-jarige Annelies woont in Ardooie en maakt haar debuut bij het Tielts Volkstoneel. Ze neemt een van de drie hoofdrollen voor haar rekening.

De Eerste Viool wordt opgevoerd op zaterdag 1, 8 en 15 februari om 20 uur en op zondag 9 februari om 15 uur. Kaarten kosten acht euro en zijn te verkrijgen bij de spelers, op 051/42.82.20 of in Gildhof in de Sint-Michielsstraat 9.