Tielts triatlonteam ontvangen bij sponsor Inofec Sam Vanacker

03 juli 2019

10u39 0 Tielt Naar aanleiding van de nieuwe locatie van kantoormeubelen Inofec werd het Inofec Triatlon Team Tielt (ITTT) afgelopen maandag uitgenodigd in de nieuwe gebouwen langs de Deinsesteenweg door zaakvoerder Marc Speeckaert. De jonge sportclub bestaat amper drie jaar, maar telt al zeventig leden.

“Bij ons kan iedereen de triatlonsport geheel op eigen tempo ontdekken”, legt Eddy De Craemer van ITTT uit. “We bieden zowel de competitief ingestelde leden als de recreanten de nodige ondersteuning bij het trainen voor en het deelnemen aan triatlons. Onze slogan is niet voor niets ‘Run as one – train as a team – finish as a family’. Dankzij die filosofie hebben heel wat van onze leden hun grenzen al flink verlegd en met succes deelgenomen aan triatlonwedstrijden.”

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op inofectriatlonteamtielt.be of een mailtje sturen naar inofecttt@gmail.com.