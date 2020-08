Tielts socialemediaburo lanceert online cursussen voor handelaars: “Voor corona had je de believers en de non-believers. Nu zijn er alleen nog believers” Sam Vanacker

26 augustus 2020

16u24 7 Tielt Het socialemediaburo uit Tielt lanceert een nieuw lessenpakket waarmee lokale handelaars samen hun socialmediaskills kunnen aanscherpen. De timing is geen toeval. “Corona heeft een aardverschuiving veroorzaakt”, zegt socialemedia-experte Nadja Desmet. “Voor handelaars die nu nog geen online aanwezigheid hebben, is het nu echt game over.”

“Voor corona waren handelaars in drie categorieën onder te verdelen”, legt Nadja uit. “Je had in de eerste plaats de believers. Dat zijn de handelaars die al langer tijd en moeite investeerden in sociale media. Zaken die al heel actief waren op Facebook en eventueel ook een webshop runden. Die hebben daar tijdens de lockdown de vruchten van geplukt. Een tweede groep waren de handelaars die vroeger non-believers waren. Die hadden in de meeste gevallen wel al een Facebookpagina, maar stopten er weinig tot geen tijd in. Die hebben van de ene dag op de andere het geweer van schouder moeten veranderen door corona. Die werden door corona eigenlijk verplicht snel te schakelen en werden veel actiever op sociale media. Die groep is nu snel aan het bijbenen, met vallen en opstaan. De derde groep zijn de handelaars die ook nu, ondanks alles, nog altijd geen online aanwezigheid hebben. Voor hen is het game over. Daar kun je niet meer omheen.”

Bij handelaars is het besef gegroeid dat sociale media niet alleen als marketingtool kan gebruikt worden, maar ook als verkoopstool Nadja Desmet, socialemediaburo

“Meer dan ooit is het nu duidelijk hoe belangrijk het is om in te zetten op je online kanalen, want daar blijft alles draaien, zelfs als iedereen in zijn kot blijft. Bij handelaars is het besef gegroeid dat sociale media niet alleen als marketingtool kan gebruikt worden, maar ook als verkoopstool. Steeds meer Facebookpagina’s hebben geïntegreerde webshops en we zien zelfs dat handelaars Facebook Live ontdekken. Een kledingzaak die al langer klant is bij ons heeft live een modeshow gestreamd met kortingen voor wie tijdens de live een aankoop deed. Voor corona was zoiets ongezien.”

Videolessen van 3 minuten

“In de meeste gevallen beheren de handelaars zelf hun sociale media. Dat is ook goed, want persoonlijke boodschappen zijn belangrijk. Uitbesteden wordt in crisis sowieso minder gedaan, door de economische onzekerheid wordt iedereen zuiniger. Om die handelaars een extra duwtje in de rug te geven, lanceren we een nieuw online leertraject met een reeks videolessen van maximum drie minuten. Onder andere een webshop leren oprichten op Facebook of Instagram, creatieve content leren maken en live gaan, komen aan bod.”

Uitzonderlijk lanceert het socialemediaburo ook een nieuwe groepsformule. “Normaal kost toegang tot het leerplatform 99 euro per maand, maar nu passen we de groepsformule, die normaal alleen voor bedrijven en organisaties geldt, ook voor lokale handelaars toe. Als handelaars zich verenigen, kunnen ze een jaar bijleren voor amper vijf euro per maand per persoon. Zo willen we helpen aan de heropstart van de sector en iedereen de kans geven online verder te blijven draaien, ook als het fysiek niet mogelijk is.”