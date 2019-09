Tielts schrijfster Joke De Meyer publiceert derde roman in twee jaar tijd Sam Vanacker

10u48 0 Tielt Joke De Meyer (48) heeft met ‘Bloedprent’ haar derde roman uit op amper twee jaar tijd. Het nieuwe boek van de Tieltse juriste werd afgelopen weekend officieel voorgesteld aan het publiek in de foyer van CC Het Gildhof.

De schrijverscarrière van Joke De Meyer loopt als een trein. In januari 2018 debuteerde ze met ‘Dodelijk Spiritisme’, dat toen nog met behulp van een crowdfundingsactie gefinancierd werd. In november bracht Joke dan het verhaal van de heks Tanneke Sconyncx - de legende behoort zowel in Gottem als in Tielt tot het collectieve geheugen - terug tot leven met ‘Moordende zin in Tanneke Gin’ en nu ligt haar derde boek ‘Bloedprent’ in de rekken. Net als in de eerste twee boeken zijn de hoofdrollen voor Brian De Meyer en Karen Verleyen. Dit keer onderzoekt het Gentse speurdersduo een moord op een filmset.

De inspiratiebron van Joke is een verhaal apart. In de jaren tachtig pende Joke De Meyer als tiener meer dan honderd luchtige mysterieverhalen neer. Die tienerschrijfsels herontdekte ze dertig jaar later in een doos op zolder, waarop ze de schrijfmicrobe terug te pakken kreeg. Beetje bij beetje begon ze de verhalen te herwerken voor een moderner, volwassen publiek. Ze begon fragmenten online te publiceren in feuilletonvorm. Die werden goed onthaald en Joke besliste nog een stapje verder te gaan en een uitgever te zoeken. Ondertussen is haar derde fysieke boek een feit, maar naar eigen zeggen heeft ze nog voor jaren aan materiaal.

Bloedprent kost 20 euro, telt 204 pagina’s en is uitgegeven bij Beefcake Publishing.